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Вихідні в Україні будуть з дощем і снігом

П'ятниця, 27 листопада 2020, 12:56
Фото pershyj.com

На вихідних в Україні очікується холодна погода, дощі і сніг.

Джерело: синоптик Наталя Діденко у Facebook

Пряма мова: "28-29 листопада погода в Україні буде і з опадами, і з теплом, і з холодякою. Циклон та атмосферні фронти вихідними зумовлять в західних, північних областях України дощ з переходом у мокрий сніг. Опади торкнуться Харківщини, місцями центральних областей. У неділю зачеплять Південь, окрім Запоріжжя". 

 
Скриншот з meteo.gov.ua

Деталі: На решті території – без істотних опадів.

28-29 листопада на Заході та Півночі буде найхолодніше, в денні години очікується +1+4 градуси, у східних областях передбачається +5+8 градусів, у південній частині від +6+10 градусів до +10+14 градусів в Криму. 

 
Скриншот з meteo.gov.ua

У Києві на вихідних прогнозують дощ з переходом у мокрий сніг, упродовж дня +1+4 градуси.

Українська правда
Теми: погода


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