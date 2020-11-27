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Выходные в Украине будут с дождем и снегом

Пятница, 27 ноября 2020, 11:56
Выходные в Украине будут с дождем и снегом
Фото pershyj.com

На выходных в Украине ожидается холодная погода, дожди и снег.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "28-29 ноября погода в Украине будет и с осадками, и с теплом, и с холодом. Циклон и атмосферные фронты в выходные обусловят в западных, северных областях Украины дождь с переходом в мокрый снег. Осадки коснутся Харьковщины, местами центральных областей. В воскресенье затронут Юг, кроме Запорожья". 

 
Скриншот с meteo.gov.ua

Детали: На остальной территории – без существенных осадков.

28-29 ноября на Западе и Севере будет холоднее всего, в дневные часы ожидается +1+4 градуса, в восточных областях предполагается +5+8 градусов, в южной части от +6+10 градусов до +10+14 градусов в Крыму. 

 
Скриншот с meteo.gov.ua

В Киеве на выходных прогнозируют дождь с переходом в мокрый снег, в течение дня +1+4 градуса.

Украинская правда
Темы: погода
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