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Поліція розслідує забруднення моря на Одещині

П'ятниця, 27 листопада 2020, 13:12
Поліція розслідує забруднення моря на Одещині

У Чорноморську Одеської області поліцейські розслідують факт забруднення моря нафтопродуктами.

Джерело: поліція Одещини

Деталі: Зазначається, що в ході моніторингу соціальних мереж на одному з одеських інформаційних ресурсів правоохоронці виявили публікацію про те, що в селищі Олександрівка під Чорноморськом на причалі тоне судно морської пошуково-рятувальної служби і навколо нього утворилася пляма з нафтопродуктів.

До правоохоронних органів із заявою звернулися представники державної екологічної інспекції.

Відомості за цим фактом поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 243 (Забруднення моря) Кримінального кодексу України. Проводиться розслідування.

"Українська правда" в Threads

Теми: Одеська областьполіція
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