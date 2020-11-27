Полиция расследует загрязнения моря на Одесчине

В Черноморске Одесской области полицейские расследуют факт загрязнения моря нефтепродуктами.

Источник: полиция Одесской области

Детали: Отмечается, что в ходе мониторинга социальных сетей на одном из одесских информационных ресурсов правоохранители обнаружили публикацию о том, что в поселке Олександровка под Черноморским на причале тонет судно морской поисково-спасательной службы и вокруг него образовалось пятно из нефтепродуктов.

В правоохранительные органы с заявлением обратились представители государственной экологической инспекции.

Сведения по данному факту полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 243 (Загрязнение моря) Уголовного кодекса Украины. Проводится расследование.