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Полиция расследует загрязнения моря на Одесчине

Пятница, 27 ноября 2020, 13:12
Полиция расследует загрязнения моря на Одесчине

В Черноморске Одесской области полицейские расследуют факт загрязнения моря нефтепродуктами.

Источник: полиция Одесской области

Детали: Отмечается, что в ходе мониторинга социальных сетей на одном из одесских информационных ресурсов правоохранители обнаружили публикацию о том, что в поселке Олександровка под Черноморским на причале тонет судно морской поисково-спасательной службы и вокруг него образовалось пятно из нефтепродуктов.

В правоохранительные органы с заявлением обратились представители государственной экологической инспекции.

Сведения по данному факту полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 243 (Загрязнение моря) Уголовного кодекса Украины. Проводится расследование.

Темы: Одесская областьполиция
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