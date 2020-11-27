"Батьківщина" привела в Київську облраду "ковідного" депутата – "За майбутнє"

У Київській обласній раді сталася штовханина через те, що фракція "Батьківщина" привела нібито хворого на COVID-19 депутата Руслана Браславського на засідання, на якому обирають керівництво облради.

Джерело: керівник пресслужби партії "За майбутнє" Галина Нагорна у коментарі "Українській правді" та її відео у Facebook, ГО "Чесно"

Деталі: За словами Нагорної, на засіданні Київської облради мали вибрати її голову.

У середу 25 листопада керівний склад облради обрати не змогли. Тоді була інформація, що Руслан Браславський хворий на COVID. А в п'ятницю на початку засідання на його місці сиділа інша людина – голова обласного осередку "Батьківщини" Костянтин Бондарєв.

Члени "Батьківщини" привели самого Браславського, депутати викликали поліцію.

За словами Нагорної, Браславський відмовився вставати і показував якийсь електронний результат тесту, з якого не можна було зрозуміти, чи це його тест.

Водночас "Чесно" пише, що скандал зчинився через нардепа Бондарєва, котрий нібито хворий на COVID-19. Його поліція вивела з зали.

У поліції Києва УП не змогли надати інформацію про інцидент.

На п’ятничному засіданні Київської облради були присутні 82 з 84 депутатів.

Прийшли народні депутати – очільники обласних осередків трьох партій: "батьківщинівець" Костянтин Бондарєв, "слуга народу" Олександр Дубінський та представниця "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар.

21 листопада у Київській обласній раді вручили посвідчення депутатам, а 27 листопада вдруге намагається обрати собі голову.

Перша спроба, яка відбулася 25 листопада, була провальною: депутату від "За майбутнє" Ярославу Москаленку забракло одного голосу, аби обійняти посаду голови облради.