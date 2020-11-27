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"Батькивщина" привела в Киевский облсовет "ковидного" депутата – "За майбутнє"

Пятница, 27 ноября 2020, 13:45
Батькивщина привела в Киевский облсовет ковидного депутата – За майбутнє
chesno.org

В Киевском областном совете произошла потасовка из-за того, что фракция "Батькивщина" привела якобы больного COVID-19 депутата Руслана Браславского на заседание, на котором выбирают руководство облсовета.

Источник: руководитель пресс-службы партии "За майбутнє" Галина Нагорная в комментарии "Украинской правде" и ее видео в Facebook, ОО "Честно"

Детали: По словам Нагорной, на заседании Киевского облсовета должны были выбрать его главу.

В среду 25 ноября руководящий состав облсовета выбрать не смогли. Тогда была информация, что Руслан Браславский болен COVID. А в пятницу в начале заседания на его месте сидел другой человек – глава областной организации "Батькивщины" Константин Бондарев.

Члены "Батькивщины" привели самого Браславского, депутаты вызвали полицию.

По словам Нагорной, Браславский отказался вставать и показывал какой-то электронный результат теста, по которому нельзя было понять, его ли это тест.

В то же время "Честно" пишет, что скандал произошел из-за нардепа Бондарева, который якобы болен COVID-19. Его полиция вывела из зала.

В полиции Киева УП не смогли дать информацию об инциденте.

На пятничном заседании Киевского облсовета пришли 82 из 84 депутатов.

Пришли народные депутаты – руководители областных организаций трех партий: "батькивщиновец" Константин Бондарев, "слуга народа" Александр Дубинский и представитель "Европейской солидарности" Виктория Сюмар.

21 ноября в Киевском областном совете вручили удостоверения депутатам, а 27 ноября во второй раз пытаются выбрать его главу.

Первая попытка 25 ноября была провальной: депутату от "За майбутнє" Ярославу Москаленко не хватило одного голоса, чтобы занять пост главы облсовета.

"Батькивщина" в Facebook сообщила, что на совместном заседании 3 фракций Киевского областного совета – "Батькивщины", "Слуги народа" и "ОПЗЖ" – было решено поддержать Александра Склярова как кандидата на главу облсовета.

В "Батькивщине" говорят о провокациях со стороны Москаленко.

Алена Рощенко, УП

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Темы: Киевская областьБатькивщинаCovid-2019
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