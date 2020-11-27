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COVID-19: Україна буде пильно стежити за норками

П'ятниця, 27 листопада 2020, 16:04
COVID-19: Україна буде пильно стежити за норками

В Україні будуть уважно стежити за ситуацією довкола можливого захворювання норок на коронавірус.

Джерело: Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Дослівно: "У зв'язку з повідомленнями, що надходять з багатьох європейських країн щодо виявлення коронавірусу SARS-CoV-2 у норок, за дорученням голови Держпродспоживслужби Владислави Магалецької буде організовано посилений контроль за ситуацією в Україні...

Буде організовано активний моніторинг щодо можливої захворюваності тварин на фермах".

Деталі: Магалецька додала, за результатами моніторингу приймуть певні подальші кроки, щоб мінімізувати ризик поширення хвороби.

Вона запевнила, що мова не йде про масові вбивства звірів, закриття ферм чи корупційні перевірки і закликала всіх представників бізнесу, пов’язаних з цими тваринами, до діалогу з владою.

У відомстві, зокрема, повідомили, що невдовзі відбудеться нарада з представниками профільних асоціацій та бізнесу з питань посилення контролю.

Також подумують над тим, щоб провести лабораторні дослідження норок на COVID-19 на основі європейського досвіду.

Знати більше: У Європі знищують мільйони заражених норок. Що відбувається на хутрових фермах в Україні?

Нагадаємо: 

  • Через занепокоєння перед мутацією коронавірусу у тварин від початку листопада Данія змушена була вбити майже 17 мільйонів норок на місцевих фермах. 
  • Проте через те, що вбитих норок захоронили у недостатньо глибоких ямах, вони почали "підніматися" з могил.
  • Окрім Данії, зараження коронавірусом на норкових фермах траплялися у низці інших країн, серед останніх - у Польщі і Литві.

Українська правда
Теми: Covid-2019коронавірус
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