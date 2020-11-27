COVID-19: Україна буде пильно стежити за норками

В Україні будуть уважно стежити за ситуацією довкола можливого захворювання норок на коронавірус.

Джерело: Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Дослівно: "У зв'язку з повідомленнями, що надходять з багатьох європейських країн щодо виявлення коронавірусу SARS-CoV-2 у норок, за дорученням голови Держпродспоживслужби Владислави Магалецької буде організовано посилений контроль за ситуацією в Україні...

Буде організовано активний моніторинг щодо можливої захворюваності тварин на фермах".

Деталі: Магалецька додала, за результатами моніторингу приймуть певні подальші кроки, щоб мінімізувати ризик поширення хвороби.

Вона запевнила, що мова не йде про масові вбивства звірів, закриття ферм чи корупційні перевірки і закликала всіх представників бізнесу, пов’язаних з цими тваринами, до діалогу з владою.

У відомстві, зокрема, повідомили, що невдовзі відбудеться нарада з представниками профільних асоціацій та бізнесу з питань посилення контролю.

Також подумують над тим, щоб провести лабораторні дослідження норок на COVID-19 на основі європейського досвіду.

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