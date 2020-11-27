COVID-19: Україна буде пильно стежити за норками
В Україні будуть уважно стежити за ситуацією довкола можливого захворювання норок на коронавірус.
Джерело: Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Дослівно: "У зв'язку з повідомленнями, що надходять з багатьох європейських країн щодо виявлення коронавірусу SARS-CoV-2 у норок, за дорученням голови Держпродспоживслужби Владислави Магалецької буде організовано посилений контроль за ситуацією в Україні...
Буде організовано активний моніторинг щодо можливої захворюваності тварин на фермах".
Деталі: Магалецька додала, за результатами моніторингу приймуть певні подальші кроки, щоб мінімізувати ризик поширення хвороби.
Вона запевнила, що мова не йде про масові вбивства звірів, закриття ферм чи корупційні перевірки і закликала всіх представників бізнесу, пов’язаних з цими тваринами, до діалогу з владою.
У відомстві, зокрема, повідомили, що невдовзі відбудеться нарада з представниками профільних асоціацій та бізнесу з питань посилення контролю.
Також подумують над тим, щоб провести лабораторні дослідження норок на COVID-19 на основі європейського досвіду.
Знати більше: У Європі знищують мільйони заражених норок. Що відбувається на хутрових фермах в Україні?
Нагадаємо:
- Через занепокоєння перед мутацією коронавірусу у тварин від початку листопада Данія змушена була вбити майже 17 мільйонів норок на місцевих фермах.
- Проте через те, що вбитих норок захоронили у недостатньо глибоких ямах, вони почали "підніматися" з могил.
- Окрім Данії, зараження коронавірусом на норкових фермах траплялися у низці інших країн, серед останніх - у Польщі і Литві.