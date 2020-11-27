COVID-19: Украина будет пристально следить за норками
В Украине будут внимательно следить за ситуацией вокруг возможного заболевания норок на коронавирус.
Источник: Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей
Дословно: "В связи с сообщениями, которые поступают из многих европейских стран по выявлению коронавируса SARS-CoV-2 у норок, по поручению председателя Госпродпотребслужбы Владиславы Магалецкой будет организован усиленный контроль за ситуацией в Украине...
Будет организован активный мониторинг возможного заболевания животных на фермах".
Детали: Магалецкая добавила, что по результатам мониторинга примут определенные дальнейшие шаги, чтобы минимизировать риск распространения болезни.
Она заверила, что речь не идет о массовых убийствах животных, закрытии ферм или коррупционных проверках и призвала всех представителей бизнеса, связанных с этими животными, к диалогу с властью.
В ведомстве, в частности, сообщили, что вскоре состоится совещание с представителями профильных ассоциаций и бизнеса по вопросам усиления контроля.
Также подумывают над тем, чтобы провести лабораторные исследования норок на COVID-19 на основе европейского опыта.
Знать больше: В Европе уничтожают миллионы норок с коронавирусом. Что происходит на фермах в Украине?
Напомним:
- Из-за беспокойства перед мутацией коронавируса у животных с начала ноября Дания вынуждена была убить почти 17 млн норок на местных фермах.
- Однако из-за того, что убитых норок захоронили в недостаточно глубоких ямах, они начали "подниматься" из могил.
- Кроме Дании, заражение коронавирусом на норковых фермах случались в ряде других стран, среди последних - в Польше и Литве.