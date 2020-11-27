COVID-19: Украина будет пристально следить за норками

В Украине будут внимательно следить за ситуацией вокруг возможного заболевания норок на коронавирус.

Источник: Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей

Дословно: "В связи с сообщениями, которые поступают из многих европейских стран по выявлению коронавируса SARS-CoV-2 у норок, по поручению председателя Госпродпотребслужбы Владиславы Магалецкой будет организован усиленный контроль за ситуацией в Украине...

Будет организован активный мониторинг возможного заболевания животных на фермах".

Детали: Магалецкая добавила, что по результатам мониторинга примут определенные дальнейшие шаги, чтобы минимизировать риск распространения болезни.

Она заверила, что речь не идет о массовых убийствах животных, закрытии ферм или коррупционных проверках и призвала всех представителей бизнеса, связанных с этими животными, к диалогу с властью.

В ведомстве, в частности, сообщили, что вскоре состоится совещание с представителями профильных ассоциаций и бизнеса по вопросам усиления контроля.

Также подумывают над тем, чтобы провести лабораторные исследования норок на COVID-19 на основе европейского опыта.

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Напомним: