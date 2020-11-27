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Українців попередили про новий вид шахрайства в Телеграм

П'ятниця, 27 листопада 2020, 17:11

Міністерство внутрішніх справ попереджає українців про новий вид шахрайства.

Джерело: пресцентр МВС

Деталі: Зазначається, що шахраї використовують месенджер Telegram. Схема така: ваші друзі отримують повідомлення ніби з вашого акаунту. Фото ваше, однак, номер прихований. Невідомі просять позичити кошти. 

 
реальний приклад повідомлення, яке надійшло від шахраїв

Правоохоронці закликають бути пильними.

Якщо ви отримали таке повідомлення, то краще зателефонуйте цій людині і запитайте чи надсилала вона подібне прохання.

Також МВС дає поради, як не стати жертвою шахраїв в інтернеті:

  1. Не надавати особисті дані на незнайомих сайтах. Паспортні та платіжні дані, телефон, логін і пароль в інтернеті надавати тільки в разі 100% впевненості, що перебуваєте на офіційних сайтах.
  2. Не робити великих передоплат при покупці в інтернет-магазині. Краще використовувати спосіб покупки – накладений платіж. Тоді можна отримати товар, оглянути його і після цього оплатити.
  3. Не користуватися підозрілими сервісами або пропозиціями інших людей. Люди або сервіси, що пропонують швидкий заробіток або допомогу в рішенні кредитних труднощів часто виявляються шахраями.
  4. Перевіряти прохання про матеріальну допомогу, навіть якщо вони надходять з акаунту знайомих людей.

Якщо ж ви вже стали жертвою інтернет-шахраїв, перше, що потрібно зробити – звернутися в поліцію.

Дослівно: "Зателефонуйте за номером 102 або вирушайте до найближчого відділення, зібравши всі докази факту шахрайства".

Українська правда
Теми: криміналінтернетМВС


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