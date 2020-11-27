Українців попередили про новий вид шахрайства в Телеграм
П'ятниця, 27 листопада 2020, 16:11
Міністерство внутрішніх справ попереджає українців про новий вид шахрайства.
Джерело: пресцентр МВС
Деталі: Зазначається, що шахраї використовують месенджер Telegram. Схема така: ваші друзі отримують повідомлення ніби з вашого акаунту. Фото ваше, однак, номер прихований. Невідомі просять позичити кошти.
Правоохоронці закликають бути пильними.
Якщо ви отримали таке повідомлення, то краще зателефонуйте цій людині і запитайте чи надсилала вона подібне прохання.
Також МВС дає поради, як не стати жертвою шахраїв в інтернеті:
- Не надавати особисті дані на незнайомих сайтах. Паспортні та платіжні дані, телефон, логін і пароль в інтернеті надавати тільки в разі 100% впевненості, що перебуваєте на офіційних сайтах.
- Не робити великих передоплат при покупці в інтернет-магазині. Краще використовувати спосіб покупки – накладений платіж. Тоді можна отримати товар, оглянути його і після цього оплатити.
- Не користуватися підозрілими сервісами або пропозиціями інших людей. Люди або сервіси, що пропонують швидкий заробіток або допомогу в рішенні кредитних труднощів часто виявляються шахраями.
- Перевіряти прохання про матеріальну допомогу, навіть якщо вони надходять з акаунту знайомих людей.
Якщо ж ви вже стали жертвою інтернет-шахраїв, перше, що потрібно зробити – звернутися в поліцію.
Дослівно: "Зателефонуйте за номером 102 або вирушайте до найближчого відділення, зібравши всі докази факту шахрайства".
Українська правда