Украинцев предупредили о новом виде мошенничества в Телеграмм
Пятница, 27 ноября 2020, 17:11
Министерство внутренних дел предупреждает украинцев о новом виде мошенничества.
Источник: пресс-центр МВД
Детали: Отмечается, что мошенники используют мессенджер Telegram. Схема такова: ваши друзья получают сообщение будто с вашего аккаунта. Фото ваше, однако, номер скрыт. Неизвестные просят одолжить деньги.
Правоохранители призывают быть бдительными.
Если вы получили такое сообщение, то лучше позвоните этому человеку и спросите посылал ли он подобную просьбу.
Также МВД дает советы, как не стать жертвой мошенников в интернете:
- Не предоставлять личные данные на незнакомых сайтах. Паспортные и платежные данные, телефон, логин и пароль в интернете предоставлять только в случае 100% уверенности, что находитесь на официальных сайтах.
- Не делать больших предоплат при покупке в интернет-магазине. Лучше использовать способ покупки - наложенный платеж. Тогда можно получить товар, осмотреть его и после этого оплатить.
- Не пользоваться подозрительными сервисами или предложениями других людей. Люди или сервисы, предлагающие быстрый заработок или помощь в решении кредитных проблем часто оказываются мошенниками.
- Проверять просьбу о материальной помощи, даже если они поступают с аккаунта знакомых людей.
Если же вы уже стали жертвой интернет-мошенников, первое, что нужно сделать - обратиться в полицию.
Дословно: "Позвоните по номеру 102 или отправляйтесь в ближайшее отделение, собрав все доказательства факта мошенничества".
Украинская правда