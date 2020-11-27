Украинцев предупредили о новом виде мошенничества в Телеграмм

Министерство внутренних дел предупреждает украинцев о новом виде мошенничества.

Источник: пресс-центр МВД

Детали: Отмечается, что мошенники используют мессенджер Telegram. Схема такова: ваши друзья получают сообщение будто с вашего аккаунта. Фото ваше, однако, номер скрыт. Неизвестные просят одолжить деньги.

реальный пример сообщения, поступившего от мошенников

Правоохранители призывают быть бдительными.

Если вы получили такое сообщение, то лучше позвоните этому человеку и спросите посылал ли он подобную просьбу.

Также МВД дает советы, как не стать жертвой мошенников в интернете:

Не предоставлять личные данные на незнакомых сайтах. Паспортные и платежные данные, телефон, логин и пароль в интернете предоставлять только в случае 100% уверенности, что находитесь на официальных сайтах. Не делать больших предоплат при покупке в интернет-магазине. Лучше использовать способ покупки - наложенный платеж. Тогда можно получить товар, осмотреть его и после этого оплатить. Не пользоваться подозрительными сервисами или предложениями других людей. Люди или сервисы, предлагающие быстрый заработок или помощь в решении кредитных проблем часто оказываются мошенниками. Проверять просьбу о материальной помощи, даже если они поступают с аккаунта знакомых людей.

Если же вы уже стали жертвой интернет-мошенников, первое, что нужно сделать - обратиться в полицию.

Дословно: "Позвоните по номеру 102 или отправляйтесь в ближайшее отделение, собрав все доказательства факта мошенничества".