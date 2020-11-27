Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Мінцифри пропонує хакерам зламати "Дію": обіцяє заплатити мільйон

П'ятниця, 27 листопада 2020, 18:14

Міністерство цифрової трансформації планує провести багбаунті для хакерів з усього світу, а за знайдені вразливості заплатить до мільйона гривень.

Джерело: пресслужба Мінцифри у Facebook, глава відомства Михайло Федоров у Telegram

Дослівно: "Ми постійно працюємо над посиленням безпеки застосунку. Для нас надзвичайно важливо, щоб користувачі були впевнені в захищеності своїх персональних даних.

Плануємо провести багбаунті для білих хакерів з усього світу на платформі Bugcrowd — це одна з найвідоміших міжнародних компаній, що спеціалізується на кібербезпеці та багбаунті-програмах.

Призовий фонд складатиме $35 тисяч або 1 млн грн. Нагороди будуть розподілені за 5 категоріями вразливостей — від найменш до найбільш небезпечних".

Деталі: Відомство запевняє, що багбаунті не загрожує "Дії" - буде створене окреме середовище, в якому не буде персональних даних українців.

Пряма мова Федорова: "Я обіцяв, що ми заплатимо 1 млн грн тому, хто знайде уразливість в "Дії". Роблю".

Довідково: Баг-баунти - це процес, в якому компанія залучає сторонніх фахівців з кібербезпеки для тестування свого програмного забезпечення на уразливості.

За кожну знайдену уразливість (баг) люди отримують винагороду (баунті).

Читайте матеріал Федорова на "Українській правді": Застосунок "Дія": захист персональних даних і безпека

Українська правда
Теми: Федоровхакери


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, оновленоЗеленський призначив очільників Харківщини та Одещини

ОновленоЗеленський вніс в Раду законопроєкт про відповідальність за брехню в декларації

Повний локдаун через COVID: стало відомо, які варіанти розглядає влада

МОЗ оновило перелік країн "червоної" та "зеленої" зон

Данілов анонсував рішення РНБО щодо Донбасу

Чи буде повний локдаун, знатимемо за тиждень – ОП

Усі новини...
Федоров
Мінцифри готує інструмент для пошуку місць у COVID-лікарнях
У цифровій державі ІТ-ринок отримає найкращі умови для ведення бізнесу — Михайло Федоров
Безкоштовну цифрову освіту для українців пропонують закріпити в Конституції
Останні новини
19:01
В Італії 827 померлих за добу, але темпи госпіталізацій уповільнилися
18:55
Поблизу Тегерана в перестрілці вбили "батька" ядерної програми Ірану
18:42
НБУ третій тиждень поспіль не проводить інтервенцій на міжбанку
18:36
фото, оновленоЗеленський призначив очільників Харківщини та Одещини
18:16
Закриття міжбанку: гривня ослабла
18:14
Мінцифри пропонує хакерам зламати "Дію": обіцяє заплатити мільйон
17:49
Експрацівниця банку "Хрещатик" могла вкрасти 10 мільйонів
17:47
У Польщі важко поранили двох студентів з України
17:43
У жовтні загальна заборгованість по зарплаті зросла на 6,5% – Держстат
17:26
Працівники Amazon та профспілки протестують через неналежні умови праці
Усі новини...