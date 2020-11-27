Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Минцифры предлагает хакерам взломать "Дию": обещает заплатить миллион

Пятница, 27 ноября 2020, 17:14
Минцифры предлагает хакерам взломать Дию: обещает заплатить миллион

Министерство цифровой трансформации планирует провести багбаунти для хакеров со всего мира, а за найденные уязвимости заплатит до миллиона гривен.

Источник: пресс-служба Минцифры в Facebook, глава ведомства Михаил Федоров в Telegram

Дословно: "Мы постоянно работаем над усилением безопасности приложения. Для нас чрезвычайно важно, чтобы пользователи были уверены в защищенности своих персональных данных.

Планируем провести багбаунти для белых хакеров со всего мира на платформе Bugcrowd - это одна из самых известных международных компаний, специализирующаяся на кибербезопасности и багбаунти-программах.

Призовой фонд составит $35 000 или 1 млн грн. Награды будут распределены по 5 категориями уязвимостей - от наименее до наиболее опасных".

Детали: Ведомство уверяет, что багбаунти не угрожает "Дии" - будет создана отдельная среда, в которой не будет персональных данных украинцев.

Прямая речь Федорова: "Я обещал, что мы заплатим 1 млн грн тому, кто найдет уязвимость в "Дии". Делаю".

Справка: Баг-баунти - это процесс, в котором компания привлекает сторонних специалистов по кибербезопасности для тестирования своего программного обеспечения на уязвимости.

За каждую найденную уязвимость (баг) люди получают вознаграждение (баунти).

Читайте материал Федорова на "Украинской правде": Приложение "Дия": защита персональных данных и безопасность

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Федоровхакеры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Федоров
Дрон уничтожил спутниковую систему связи россиян: в Минцифры показали видео
В центре Мелитополя прогремел взрыв – мэр
Приложения на базе "Дії" начали создавать Колумбия и Замбия – Федоров
Последние новости
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
Все новости...
Реклама: