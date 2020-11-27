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В Італії 827 померлих за добу, але темпи госпіталізацій уповільнилися

П'ятниця, 27 листопада 2020, 19:01

Італія повідомила про 827 смертей від коронавірусу за останню добу і 28 352 нові інфекції. 

Такими є дані міністерства охорони здоров'я, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Repubblica.

Напередодні було підтверджено 822 смертей і трохи більше інфекцій -  29 003.

Водночас за минулу добу було проведено 222 803 тести, тоді як напередодні 232 711.

В той час як щоденне число загиблих в Італії є високим, зростання кількості госпіталізацій і наповненості відділень інтенсивної терапії сповільнилося. 

У п’ятницю кількість людей з COVID-19 у лікарнях склала 33 684 людини - на 354 менше, ніж днем раніше.

Число пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії зменшилася на 64 і зараз становить 3782 людини.

Коли в першій половині листопада в Італії швидко набирала сили друга хвиля епідемії, кількість госпіталізацій збільшувалася приблизно на 1000 осіб в день, а кількість госпіталізацій до відділень інтенсивної терапії збільшувалася приблизно на 100 осіб в день, відзначає агентство Reuters.

Теми: Італіякоронавірус


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