В Италии 827 умерших в сутки, но темпы госпитализаций замедлились

Италия сообщила о 827 смертях от коронавируса за последние сутки и 28 352 новых инфекциях.

Таковы данные министерства здравоохранения, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Repubblica.

Накануне было подтверждено 822 смерти и чуть больше инфекций - 29 003.

В то же время за прошедшие сутки было проведено 222 803 тесты, тогда как накануне 232 711.

В то время как ежедневное число погибших в Италии является высоким, рост числа госпитализаций и наполненности отделений интенсивной терапии замедлился.

В пятницу количество людей с COVID-19 в больницах составило 33 684 человека - на 354 меньше, чем днем ​​ранее.

Число пациентов в отделениях интенсивной терапии уменьшилась на 64 и сейчас составляет 3782 человека.

Когда в первой половине ноября в Италии быстро набирала силу вторая волна эпидемии, количество госпитализаций увеличивалась примерно на 1000 человек в день, а количество госпитализаций в отделение интенсивной терапии увеличивалась примерно на 100 человек в день, отмечает агентство Reuters.