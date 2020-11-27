Трамп: Байден зайде в Білий дім, тільки якщо доведе справжність голосів
Президент США Дональд Трамп заявив, що обраний президент Джо Байден зможе зайняти пост глави держави тільки за умови, якщо доведе справжність отриманих голосів на виборах.
Про це Трамп написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".
"Байден може увійти в Білий дім як президент тільки у випадку, якщо зможе довести, що його абсурдні 80 млн голосів не були отримані шахрайським або незаконним шляхом", - написав Трамп.
Він додав, що у Детройті, Атланті, Філадельфії і Мілуокі "сталося масове шахрайство з голосами виборців", і що у Байдена "великі нерозв'язні проблеми".
Раніше в п'ятницю Трамп заявив, що визнає перемогу Джо Байдена на президентських виборах, якщо Колегія виборників проголосує за нього.
Виборники зберуться в наступному місяці для офіційного оформлення голосування, а демократ Джо Байден повинен скласти присягу президента 20 січня.
Виборники майже завжди голосують за кандидата, який набрав найбільшу кількість голосів у їхніх штатах, і хоча деякі можуть ігнорувати вибір виборців, жоден результат ніколи не змінювався таким чином.
Байден першим в історії президентських виборів у США здобув понад 80 млн голосів громадян.
Він отримує 306 із необхідних 270 голосів виборників у Колегії виборників, тоді як Дональд Трамп - 232.