Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Трамп: Байден зайде в Білий дім, тільки якщо доведе справжність голосів

П'ятниця, 27 листопада 2020, 19:56

Президент США Дональд Трамп заявив, що обраний президент Джо Байден зможе зайняти пост глави держави тільки за умови, якщо доведе справжність отриманих голосів на виборах. 

Про це Трамп написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда". 

"Байден може увійти в Білий дім як президент тільки у випадку, якщо зможе довести, що його абсурдні 80 млн голосів не були отримані шахрайським або незаконним шляхом", - написав Трамп.

Він додав, що у Детройті, Атланті, Філадельфії і Мілуокі "сталося масове шахрайство з голосами виборців", і що у Байдена "великі нерозв'язні проблеми".

Раніше в п'ятницю Трамп заявив, що визнає перемогу Джо Байдена на президентських виборах, якщо Колегія виборників проголосує за нього.

Виборники зберуться в наступному місяці для офіційного оформлення голосування, а демократ Джо Байден повинен скласти присягу президента 20 січня.

Виборники майже завжди голосують за кандидата, який набрав найбільшу кількість голосів у їхніх штатах, і хоча деякі можуть ігнорувати вибір виборців, жоден результат ніколи не змінювався таким чином.

Байден першим в історії президентських виборів у США здобув понад 80 млн голосів громадян.

Він отримує 306 із необхідних 270 голосів виборників у Колегії виборників, тоді як Дональд Трамп - 232.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, оновленоЗеленський призначив очільників Харківщини та Одещини

ОновленоЗеленський вніс в Раду законопроєкт про відповідальність за брехню в декларації

Повний локдаун через COVID: стало відомо, які варіанти розглядає влада

МОЗ оновило перелік країн "червоної" та "зеленої" зон

Данілов анонсував рішення РНБО щодо Донбасу

Чи буде повний локдаун, знатимемо за тиждень – ОП

Усі новини...
Останні новини
20:27
Рада зареєструвала законопроєкт, який гарантує посаду Ситнику
20:14
У Москві засудили ексголову "Нафтогазу" Бакая
19:56
Трамп: Байден зайде в Білий дім, тільки якщо доведе справжність голосів
19:40
У потягах продаватимуть чай та каву вперше за пів року
19:22
Половину населення у ЄС і США провакцинують до квітня-травня 2021 року – прогноз
19:01
В Італії 827 померлих за добу, але темпи госпіталізацій уповільнилися
18:55
Поблизу Тегерана в перестрілці вбили "батька" ядерної програми Ірану
18:42
НБУ третій тиждень поспіль не проводить інтервенцій на міжбанку
18:36
фото, оновленоЗеленський призначив очільників Харківщини та Одещини
18:16
Закриття міжбанку: гривня ослабла
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!