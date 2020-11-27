Трамп: Байден зайдет в Белый дом, только если докажет подлинность голосов
Президент США Дональд Трамп заявил, что избранный президент Джо Байден сможет занять пост главы государства только при условии, если докажет подлинность полученных голосов на выборах.
Об этом Трамп написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".
"Байден может войти в Белый дом как президент только в случае, если сможет доказать, что его абсурдные 80 млн голосов не были получены мошенническим или незаконным путем", - написал Трамп.
Он добавил, что в Детройте, Атланте, Филадельфии и Милуоки "произошло массовое мошенничество с голосами избирателей", и у Байдена "большие неразрешимые проблемы".
Ранее в пятницу Трамп заявил, что признает победу Джо Байдена на президентских выборах, если Коллегия выборщиков проголосует за него.
Выборщики почти всегда голосуют за кандидата, набравшего наибольшее количество голосов в их штатах, и хотя некоторые могут игнорировать выбор избирателей, ни один результат никогда не изменялся таким образом.
Выборщики соберутся в следующем месяце для официального оформления голосования, а демократ Джо Байден должен принести присягу президента 20 января.
Байден получает 306 из необходимых 270 голосов выборщиков в Коллегии выборщиков, которая напрямую голосует за будущего президента, тогда как Дональд Трамп - 232.