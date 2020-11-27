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Трамп: Байден зайдет в Белый дом, только если докажет подлинность голосов

Пятница, 27 ноября 2020, 19:56

Президент США Дональд Трамп заявил, что избранный президент Джо Байден сможет занять пост главы государства только при условии, если докажет подлинность полученных голосов на выборах.

Об этом Трамп написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Байден может войти в Белый дом как президент только в случае, если сможет доказать, что его абсурдные 80 млн голосов не были получены мошенническим или незаконным путем", - написал Трамп.

Он добавил, что в Детройте, Атланте, Филадельфии и Милуоки "произошло массовое мошенничество с голосами избирателей", и у Байдена "большие неразрешимые проблемы".

Ранее в пятницу Трамп заявил, что признает победу Джо Байдена на президентских выборах, если Коллегия выборщиков проголосует за него.

Выборщики почти всегда голосуют за кандидата, набравшего наибольшее количество голосов в их штатах, и хотя некоторые могут игнорировать выбор избирателей, ни один результат никогда не изменялся таким образом.

Выборщики соберутся в следующем месяце для официального оформления голосования, а демократ Джо Байден должен принести присягу президента 20 января.

Байден получает 306 из необходимых 270 голосов выборщиков в Коллегии выборщиков, которая напрямую голосует за будущего президента, тогда как Дональд Трамп - 232.



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