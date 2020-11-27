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У Британії після запровадження локдауну епідемія сповільнилася

П'ятниця, 27 листопада 2020, 20:01

Представники охорони здоров'я Британії заявили, що спалах коронавірусу, можливо, перестав зростати вперше за три місяці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Урядовий науково-консультативний комітет заявив, що коефіцієнт R, який позначає кількість людей, що заражають інших, вперше з середини серпня становить від 0,9 до 1,0. 

Це означає, що в середньому кожні 10 осіб з коронавірусом заражають від 9 до 10 інших. Якщо число R є меншим за 1, кількість нових заражень буде скорочуватися.

Втім, в країні існують регіональні відмінності. Кількість інфекцій не росте або зростає в Лондоні і південно-східній Англії, але падає на північному заході і північному сході, де раніше був найвищий рівень інфікування.

У Британії, як і в багатьох інших європейських країнах, після падіння улітку спалах коронавірусу почав набирати обертів восени.

Уряд Британії ввів чотиритижневий національний карантин в Англії 5 листопада. Наступного тижня його замінять системою регіональних обмежень.

 У Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії діють власні коронавірусні обмеження.

Теми: Велика Британіякоронавірус
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