В Британии после введения локдауна эпидемия замедлилась
Представители здравоохранения Великобритании заявили, что вспышка коронавируса, возможно, перестала расти впервые за три месяца.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.
Правительственный научно-консультативный комитет заявил, что коэффициент R, который обозначает количество людей, которые заражают других, впервые с середины августа составляет от 0,9 до 1,0.
Это означает, что в среднем каждые 10 человек с коронавирусом заражают от 9 до 10 других. Если число R является меньше чем 1, количество новых заражений будет сокращаться.
Впрочем, в стране существуют региональные различия. Количество инфекций не растет или растет в Лондоне и юго-восточной Англии, но падает на северо-западе и северо-востоке, где раньше был высокий уровень инфицирования.
В Великобритании, как и во многих других европейских странах, после падения летом вспышка коронавируса начала набирать обороты осенью.
Правительство Великобритании ввело четырехнедельный национальный карантин в Англии 5 ноября. На следующей неделе его заменят системой региональных ограничений.
В Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии действуют собственные коронавирусные ограничения.