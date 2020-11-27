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В Британии после введения локдауна эпидемия замедлилась

Пятница, 27 ноября 2020, 20:01

Представители здравоохранения Великобритании заявили, что вспышка коронавируса, возможно, перестала расти впервые за три месяца.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Правительственный научно-консультативный комитет заявил, что коэффициент R, который обозначает количество людей, которые заражают других, впервые с середины августа составляет от 0,9 до 1,0.

Это означает, что в среднем каждые 10 человек с коронавирусом заражают от 9 до 10 других. Если число R является меньше чем 1, количество новых заражений будет сокращаться.

Впрочем, в стране существуют региональные различия. Количество инфекций не растет или растет в Лондоне и юго-восточной Англии, но падает на северо-западе и северо-востоке, где раньше был высокий уровень инфицирования.

В Великобритании, как и во многих других европейских странах, после падения летом вспышка коронавируса начала набирать обороты осенью.

Правительство Великобритании ввело четырехнедельный национальный карантин в Англии 5 ноября. На следующей неделе его заменят системой региональных ограничений.

В Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии действуют собственные коронавирусные ограничения.

Темы: Великобританиякоронавирус
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