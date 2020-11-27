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РФ назвала школяркою міністра оборони Німеччини за заклик говорити з Росією з позиції сили

П'ятниця, 27 листопада 2020, 21:55

Російське оборонне відомство у п’ятницю звинуватило міністра оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер в тому, що вона поводить себе як школярка. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на німецьке агентство DPA.

Крамп-Карренбауер у середу, виступаючи в парламенті Німеччини, заявила, що з Росією слід взаємодіяти з позиції сили. 

У відповідь офіційний представник Міноборони Росії Ігор Конашенков заявив, що Крамп-Карренбауер повелась як "учениця початкової школи, що компенсує незнання предмету гучністю сказаного абсурду".

Натякнувши на Другу світову війну, Конашенков сказав, що спроби Німеччини діяти щодо Росії з позиції сили в XX столітті "привели до трагічних наслідків для всього світу, самої Німеччини і німецького народу".

Крамп-Карренбауер, професійний політик, яка пропрацювала міністром оборони Німеччини майже півтора року. Вона закликала підходити до взаємин з Росією з позиції сили, оскільки "це завжди було доброю традицією німецької зовнішньої політики". 

"Вона повинна залишатися такою в майбутньому", - заявила Крамп-Карренбауер.

Вона відзначила, що загроза з російської сторони стала більш виразною.

"Факт, що російська сторона вклала значні інвестиції в модернізацію своїх збройних сил, що вона має в своєму розпорядженні нові види озброєнь", - сказала Крамп-Карренбауер.

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