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РФ назвала школьницей министра обороны Германии за призыв говорить с Россией с позиции силы

Пятница, 27 ноября 2020, 21:55

Российское оборонное ведомство в пятницу обвинило министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в том, что она ведет себя как школьница.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на немецкое агентство DPA.

Крамп-Карренбауэр в среду, выступая в парламенте Германии, заявила, что с Россией следует взаимодействовать с позиции силы.

В ответ официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что Крамп-Карренбауэр повелась как "ученица начальной школы, которая компенсирует незнание предмета громкостью сказанного абсурда".

Намекнув на Вторую мировую войну, Конашенков сказал, что попытки Германии действовать в отношении России с позиции силы в XX веке "привели к трагическим последствиям для всего мира, самой Германии и немецкого народа".

Крамп-Карренбауэр, профессиональный политик, проработавший министром обороны Германии почти полтора года. Она призвала подходить к взаимоотношениям с Россией с позиции силы, поскольку "это всегда было доброй традицией немецкой внешней политики".

"Она должна оставаться таковой в будущем", - заявила Крамп-Карренбауэр.

Она отметила, что угроза со российской стороны стала более выразительной.

"Факт, что российская сторона вложила значительные инвестиции в модернизацию своих вооруженных сил, она располагает новыми видами вооружений", - сказала Крамп-Карренбауэр.

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