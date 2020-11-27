Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українця Марченка засудили в Росії до 10 років в'язниці – дружина

П'ятниця, 27 листопада 2020, 22:58
Українця Марченка засудили в Росії до 10 років в'язниці – дружина

У Росії українець Олександр Марченко засуджений до 10 років ув’язнення.

Джерело: його дружина Катерина Марченко у Facebook, "Радіо Свобода"

Пряма мова Марченко: "Життя ніби зупинилося на секунду... Моєму чоловіку Олександру Марченку винесли вирок... 10 років. І ніби ми знали, що виправдувальний вирок неможливий, але все одно сподівались на якесь диво.

Чи можна взагалі бути готовим почути такі страшні та доленосні слова й прийняти той факт, що "там" вже все давно вирішили за тебе".

Деталі: Видання зазначає, що випадок Марченка особливий тим, що бойовики збройного угруповання "ДНР" передали заручника слідчим Росії.

Його схопили в грудні 2018 року під час поїздки до Донецька й пізніше передали ФСБ на кордоні, після чого у Росії йому оформили адміністративний арешт за нібито незаконну роботу в Росії, а потім порушили кримінальну справу за статтею про контрабанду зброї.

Довідково: Прізвище Марченка неодноразово лунало в контексті звільнення політв'язнів. Його просили додати до списку для обміну полоненими. Омбудсмен Людмила Денісова зазначала, що права Марченка в Росії грубо порушуються, а українським дипломатам забороняли зустрічатися з ним.

Навіть не знаю що і сказати. Вчора життя ніби зупинилося на секунду...Моєму чоловіку-ОЛЕКСАНДРУ МАРЧЕНКО винесли...

Опубліковано Ekaterina Marchenko Пʼятниця, 27 листопада 2020 р.

"Українська правда" у Threads

Теми: політв'язніРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Усі новини...
політв'язні
Звільнений політв’язень Захтей поскаржився на відсутність допомоги від влади
Політв'язень Захтей виїхав з Росії: був у неволі понад 6 років
Політв’язнів із Сімферополя переводять у секретне СІЗО в Чонгарі на межі з Кримом
Останні новини
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
09:40
Нацбанк оштрафував одразу 11 фінансових компаній
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
08:56
За добу по Запорізькій області РФ завдала понад 80 ударів, є руйнування – ОВА
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
Усі новини...
Реклама: