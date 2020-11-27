Українця Марченка засудили в Росії до 10 років в'язниці – дружина

У Росії українець Олександр Марченко засуджений до 10 років ув’язнення.

Джерело: його дружина Катерина Марченко у Facebook, "Радіо Свобода"

Пряма мова Марченко: "Життя ніби зупинилося на секунду... Моєму чоловіку Олександру Марченку винесли вирок... 10 років. І ніби ми знали, що виправдувальний вирок неможливий, але все одно сподівались на якесь диво.

Чи можна взагалі бути готовим почути такі страшні та доленосні слова й прийняти той факт, що "там" вже все давно вирішили за тебе".

Деталі: Видання зазначає, що випадок Марченка особливий тим, що бойовики збройного угруповання "ДНР" передали заручника слідчим Росії.

Його схопили в грудні 2018 року під час поїздки до Донецька й пізніше передали ФСБ на кордоні, після чого у Росії йому оформили адміністративний арешт за нібито незаконну роботу в Росії, а потім порушили кримінальну справу за статтею про контрабанду зброї.

Довідково: Прізвище Марченка неодноразово лунало в контексті звільнення політв'язнів. Його просили додати до списку для обміну полоненими. Омбудсмен Людмила Денісова зазначала, що права Марченка в Росії грубо порушуються, а українським дипломатам забороняли зустрічатися з ним.