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Украинца Марченко осудили в России до 10 лет тюрьмы – жена

Пятница, 27 ноября 2020, 23:58

В России украинец Александр Марченко приговорен к 10 годам заключения.

Источник: его жена Екатерина Марченко в Facebook, "Радио Свобода"

Прямая речь Марченко: "Жизнь будто остановилось на секунду ... Моему мужу Александру Марченко вынесли приговор ... 10 лет. И мы как бы знали, что оправдательный приговор невозможен, но все равно надеялись на чудо.

Можно ли вообще быть готовым услышать такие страшные и судьбоносные слова и принять тот факт, что "там" уже все давно решили за тебя ".

Детали Издание отмечает, что случай Марченко отличается тем, что боевики вооруженной группировки "ДНР" передали заложника следователям России.

Его схватили в декабре 2018 во время поездки в Донецк и позже передали ФСБ на границе, после чего в России ему оформили административный арест за якобы незаконную работу в России, а затем возбудили уголовное дело по статье о контрабанде оружия.

Справка: Фамилия Марченко неоднократно звучало в контексте освобождения политзаключенных. Его просили добавить в список для обмена пленными. Омбудсмен Людмила Денисова отметила, что права Марченко в России грубо нарушаются, а украинским дипломатам запрещали встречаться с ним.

Навіть не знаю що і сказати. Вчора життя ніби зупинилося на секунду...Моєму чоловіку-ОЛЕКСАНДРУ МАРЧЕНКО винесли...

Опубліковано Ekaterina Marchenko Пʼятниця, 27 листопада 2020 р.

Темы: политзаключенныеРосcия


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