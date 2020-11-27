Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинца Марченко осудили в России до 10 лет тюрьмы – жена

Пятница, 27 ноября 2020, 22:58
Украинца Марченко осудили в России до 10 лет тюрьмы – жена

В России украинец Александр Марченко приговорен к 10 годам заключения.

Источник: его жена Екатерина Марченко в Facebook, "Радио Свобода"

Прямая речь Марченко: "Жизнь будто остановилось на секунду ... Моему мужу Александру Марченко вынесли приговор ... 10 лет. И мы как бы знали, что оправдательный приговор невозможен, но все равно надеялись на чудо.

Можно ли вообще быть готовым услышать такие страшные и судьбоносные слова и принять тот факт, что "там" уже все давно решили за тебя ".

Детали Издание отмечает, что случай Марченко отличается тем, что боевики вооруженной группировки "ДНР" передали заложника следователям России.

Его схватили в декабре 2018 во время поездки в Донецк и позже передали ФСБ на границе, после чего в России ему оформили административный арест за якобы незаконную работу в России, а затем возбудили уголовное дело по статье о контрабанде оружия.

Справка: Фамилия Марченко неоднократно звучало в контексте освобождения политзаключенных. Его просили добавить в список для обмена пленными. Омбудсмен Людмила Денисова отметила, что права Марченко в России грубо нарушаются, а украинским дипломатам запрещали встречаться с ним.

Навіть не знаю що і сказати. Вчора життя ніби зупинилося на секунду...Моєму чоловіку-ОЛЕКСАНДРУ МАРЧЕНКО винесли...

Опубліковано Ekaterina Marchenko Пʼятниця, 27 листопада 2020 р.

"Украинская правда" в Threads

Темы: политзаключенныеРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
политзаключенные
Освобожденный политзаключенный Захтей пожаловался на отсутствие помощи от власти
Политзаключенный Захтей выехал из России: был в неволе более 6 лет
Политзаключенных из Симферополя переводят в секретное СИЗО в Чонгаре на границе с Крымом
Последние новости
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
Все новости...
Реклама: