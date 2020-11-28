Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Український боксер суперважкої ваги здобув перемогу у двобої з поляком

Субота, 28 листопада 2020, 03:21
Фото: Ukrainian Boxing Federation

Український боксер суперважкої ваги Віктор Вихрист (5-0, 4 КО) переміг поляка Каміла Соколовського (10-20-2, 4 КО).

Джерело: трансляція двобою

Деталі: У шестираундовому поєдинку Вихрист переміг одноголосним рішенням суддів — 60-53, 60-53, 60-53. 

Дотепер ураїнський суперважковаговик перемагав на професійному рингу достроково, тому це його перша перемога за рішенням суддів.

Бій проходив в рамках вечора боксу у французькому Нанті.

Довідка: Віктор Вихрист – 107,5 кг. Каміл Соколовскі – 106,4 кг

Теми: спорт


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Влада оприлюднила план виходу з конституційної кризи

Новини 27 листопада: варіанти дат локдауну, різкий стрибок хворих на COVID

фото, оновленоЗеленський призначив очільників Харківщини та Одещини

ОновленоЗеленський вніс в Раду законопроєкт про відповідальність за брехню в декларації

Повний локдаун через COVID: стало відомо, які варіанти розглядає влада

МОЗ оновило перелік країн "червоної" та "зеленої" зон

Усі новини...
спорт
Зеленський анонсував чемпіонат з гімнастики: Це маніфестація, що життя переможе
Помер футболіст Дієго Марадона
Українець встановив рекорд Європи з плавання
Останні новини
04:07
Джонсон: карантин не завадить Санта Клаусу доставити подарунки
03:21
Український боксер суперважкої ваги здобув перемогу у двобої з поляком
02:26
Україна 9-та в світі за швидкістю поширення коронавірусу
01:43
Трамп: Байден програв вибори у великих містах, але переміг в корумпованих
00:32
Коронавірус: ще одна країна Європи зафіксувала мільйон заражень
23:58
Українця Марченка засудили в Росії до 10 років в'язниці – дружина
23:17
Влада оприлюднила план виходу з конституційної кризи
22:55
РФ назвала школяркою міністра оборони Німеччини за заклик говорити з Росією з позиції сили
22:28
Довибори в Раду на 87 окрузі призначили на кінець березня
21:58
Новини економіки: відтермінування підвищення мінімальної зарплати, право Ощадбанку на бренд "Сбербанк"
Усі новини...