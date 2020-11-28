Український боксер суперважкої ваги здобув перемогу у двобої з поляком

Український боксер суперважкої ваги Віктор Вихрист (5-0, 4 КО) переміг поляка Каміла Соколовського (10-20-2, 4 КО).

Джерело: трансляція двобою

Деталі: У шестираундовому поєдинку Вихрист переміг одноголосним рішенням суддів — 60-53, 60-53, 60-53.

Дотепер ураїнський суперважковаговик перемагав на професійному рингу достроково, тому це його перша перемога за рішенням суддів.

Бій проходив в рамках вечора боксу у французькому Нанті.

Довідка: Віктор Вихрист – 107,5 кг. Каміл Соколовскі – 106,4 кг