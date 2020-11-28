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Украинский боксер супертяжелого веса одержал победу в поединке с поляком

Суббота, 28 ноября 2020, 02:21
Украинский боксер супертяжелого веса одержал победу в поединке с поляком
Фото: Ukrainian Boxing Federation

Украинский боксер супертяжелого веса Виктор Вихрист (5-0, 4 КО) победил поляка Камила Соколовского (10-20-2, 4 КО).

Источник: трансляция поединка

Детали: В шестираундовом поединке Вихрист победил единогласным решением судей — 60-53, 60-53, 60-53.

До сих пор ураинский супертяжеловес побеждал на профессиональном ринге досрочно, так это его первая победа по решению судей.

Бой проходил в рамках вечера бокса во французском Нанте.

Справка: Виктор Вихрист — 107,5 кг. Камил Соколовски — 106,4 кг

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Темы: спорт
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