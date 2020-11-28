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Джонсон: карантин не завадить Санта Клаусу доставити подарунки

Субота, 28 листопада 2020, 03:07

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відповів на лист 8-річного британця, який цікавився, чи вплинуть цьогорічні карантині обмеження, зумовлені поширенням COVID-19, на роботу Санта Клауса.

Джерело: Джонсон в Twitter

Деталі: Прем'єр-міністр Великобританії запевнив дитину, що карантин у країні не завадить Санті доставити подарунки на Різдво.

Пряма мова: "У мене було багато листів з цього приводу, тому я поспілкувався з експертами і можу запевнити вас, що Санта Клаус доставлятиме подарунки цього Різдва" в звичному режимі.

 

Що передувало: Велика Британія запровадила 14-денний карантин для для приїжджих

Теми: карантинкоронавірус
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