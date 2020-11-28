Джонсон: карантин не помешает Санта Клаусу доставить подарки

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ответил на письмо 8-летнего британца, который интересовался, повлияют ли карантинные ограничения обусловленные распространением COVID-19 на работу Санта Клауса.

Источник: Джонсон в Twitter

Детали: Премьер-министр Великобритании сообщил ребенку, что карантин в стране не помешает Санте доставить подарки на Рождество.

Прямая речь: "У меня было много писем по этому поводу, поэтому я пообщался с экспертами и могу заверить вас, что Санта Клаус будет доставлять подарки в это Рождество" в обычном режиме.