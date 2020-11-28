Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У половині українських областей пройде сніг

Субота, 28 листопада 2020, 08:20
У половині українських областей пройде сніг

У суботу вдень на Заході, в Центрі та на Півночі України очікується сніг та мокрий сніг.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: На Західній України температура вдень від 0 до 2 градусів тепла. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Вдень сніг та мокрий сніг.

У центральних та північних областях температура вдень від 2 до 5 градусів тепла. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Вдень сніг та мокрий сніг.

У Києві температура +2+4, вітер південно-західний 7-12 м/с, вдень сніг і мокрий сніг.

 

У Луганській та Донецькій областях без опадів, температура +6+9 градусів. У південних областях також без опадів.

Найтепліше в суботу буде у Херсонській та Запорізькій областях – до 11 тепла.

У неділю в західних областях також очікується сніг, у центральних та північних – дощ і мокрий сніг.

 

У центральних і західних областях нічні заморозки. Вдень на Заході і в Київській області температура від 0 до +2, у східних і південних областях тепліше – до +8+9 градусів.

Українська правда
Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Усі новини...
погода
Сильна спека стала причиною тимчасового зачинення Акрополя в Греції
Метеорологічне попередження: на Київщину йдуть грози
У Києві зафіксували рекорд добової кількості опадів
Останні новини
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
09:40
Нацбанк оштрафував одразу 11 фінансових компаній
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
08:56
За добу по Запорізькій області РФ завдала понад 80 ударів, є руйнування – ОВА
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
Усі новини...
Реклама: