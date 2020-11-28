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У половині українських областей пройде сніг

Субота, 28 листопада 2020, 09:20

У суботу вдень на Заході, в Центрі та на Півночі України очікується сніг та мокрий сніг.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: На Західній України температура вдень від 0 до 2 градусів тепла. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Вдень сніг та мокрий сніг.

У центральних та північних областях температура вдень від 2 до 5 градусів тепла. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Вдень сніг та мокрий сніг.

У Києві температура +2+4, вітер південно-західний 7-12 м/с, вдень сніг і мокрий сніг.

 

У Луганській та Донецькій областях без опадів, температура +6+9 градусів. У південних областях також без опадів.

Найтепліше в суботу буде у Херсонській та Запорізькій областях – до 11 тепла.

У неділю в західних областях також очікується сніг, у центральних та північних – дощ і мокрий сніг.

 

У центральних і західних областях нічні заморозки. Вдень на Заході і в Київській області температура від 0 до +2, у східних і південних областях тепліше – до +8+9 градусів.

Українська правда
Теми: погода


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