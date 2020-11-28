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В половине украинских областей пройдет снег

Суббота, 28 ноября 2020, 08:20
В половине украинских областей пройдет снег

В субботу днем ​​на Западе, в Центре и на Севере Украины ожидается снег и мокрый снег.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: На Западной Украине температура днем ​​от 0 до 2 градусов тепла. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Днем снег и мокрый снег.

В центральных и северных областях температура днем ​​от 2 до 5 градусов тепла. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Днем снег и мокрый снег.

В Киеве температура +2+4, ветер юго-западный 7-12 м/с, днем ​​снег и мокрый снег.

 

В Луганской и Донецкой областях без осадков, температура +6+9 градусов. В южных областях также без осадков.

Теплее в субботу будет в Херсонской и Запорожской областях – до 11 тепла.

В воскресенье в западных областях также ожидается снег, в центральных и северных – дождь и мокрый снег.

 

В центральных и западных областях ночные заморозки. Днем на Западе и в Киевской области температура от 0 до 2, в восточных и южных областях теплее – до + 8 + 9 градусов.

Украинская правда

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Темы: погода
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