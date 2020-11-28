Зеленський обіцяє, що на музей Голодомору знайдуть гроші

Президент Володимир Зеленський обіцяє, що вже в понеділок Кабінет міністрів вирішить питання щодо дофінансування проєкту комплексу Національного музею Голодомору-геноциду.

Джерело: пресслужба президента

Дослівно Зеленський: "Проєкт Національного музею Голодомору-геноциду дуже важливий для України: для нашої історії та майбутнього. Були певні проблеми з фінансуванням цього проєкту. Однак такі проєкти мають виконуватися в обов’язковому порядку.

Я дав доручення Кабінету міністрів, і вже в понеділок це питання буде вирішено. Проєкт буде обов’язково завершено".

Деталі: У пресслужбі зазначили, що 30 листопада Кабінет міністрів підготує розпорядження, яке відкриє можливості для дофінансування проєкту комплексу Національного музею Голодомору-геноциду.

Повідомляється також, що Зеленський із дружиною Оленою у суботу вшанували пам'ять жертв голодоморів в Україні. Зранку вони встановили біля пам'ятного знака жертвам Голодомору композиції з пшеничних колосків і калини, а після цього взяли участь у церемонії біля Національного музею Голодомору-геноциду 1932-33 рр.