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Зеленский обещает, что на музей Голодомора найдут деньги

Суббота, 28 ноября 2020, 09:56
Зеленский обещает, что на музей Голодомора найдут деньги
фото пресс-службы президента

Президент Владимир Зеленский обещает, что уже в понедельник Кабинет министров решит вопрос дофинансирования проекта комплекса Национального музея Голодомора-геноцида.

Источник: пресс-служба президента

Дословно Зеленский: "Проект Национального музея Голодомора-геноцида очень важен для Украины: для нашей истории и будущего. Были определенные проблемы с финансированием этого проекта. Однако такие проекты должны выполняться в обязательном порядке.

Я дал поручение Кабинету министров, и уже в понедельник этот вопрос будет решен. Проект будет обязательно завершен".

Детали: В пресс-служба отметили, что 30 ноября Кабинет министров подготовит распоряжение, которое откроет возможности для дофинансирования проекта комплекса Национального музея Голодомора-геноцида.

Сообщается также, что Зеленский с женой Еленой в субботу почтили память жертв голодоморов в Украине. Утром они установили возле памятного знака жертвам Голодомора композиции из пшеничных колосьев и калины, а затем приняли участие в церемонии возле Национального музея Голодомора-геноцида 1932-33 гг.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийголодоморКабинет министровденьги
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