Перерахунок голосів у Мілуокі на вимогу Трампа зміцнив перемогу Байдена

Перерахунок голосів у найбільшому окрузі Вісконсина, якого зажадала передвиборча кампанія президента Дональда Трампа, приніс додаткові голоси для обраного президента Джо Байдена.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Після перерахунку голосів в окрузі Мілуокі Байден набрав додаткові 132 голоси з майже 460 тисяч поданих.

Кампанія Трампа зажадала перерахунку голосів у двох найбільш густонаселених округах Вісконсина після того, як Трамп поступився Байдену у штаті з понад 20 тисячами голосів.

Два перерахунки обійдуться кампанії Трампа в 3 мільйони доларів. Очікується, що округ Дейн завершить перерахунок голосів у неділю.

В цілому Байден виграв президентські вибори в США 3 листопада, набравши 306 голосів Колегії виборників - набагато більше, ніж 270, необхідних для перемоги.

Байден також випереджає Трампа більш ніж на шість мільйонів голосів виборців.

Трамп відмовляється визнати поразку. Напередодні він заявив, що Байден зайде в Білий дім, тільки якщо доведе справжність голосів.