Пересчет голосов в Милуоки по требованию Трампа укрепил победу Байдена

Пересчет голосов в крупнейшем округе Висконсина, которого потребовала предвыборная кампания президента Дональда Трампа, принес дополнительные голоса для избранного президента Джо Байдена.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

После пересчета голосов в округе Милуоки Байден получил дополнительные 132 голоса из почти 460 тысяч поданных.

Кампания Трампа потребовала пересчета голосов в двух самых густонаселенных округах Висконсина после того, как Трамп уступил Байдену в штате с более чем 20 тысячами голосов.

Два перерасчета обойдутся кампании Трампа в 3 миллиона долларов. Ожидается, что округ Дейн завершит пересчет голосов в воскресенье.

В целом Байден выиграл президентские выборы в США 3 ноября, набрав 306 голосов Коллегии выборщиков - гораздо больше, чем 270, необходимых для победы.

Байден также опережает Трампа более чем на шесть миллионов голосов избирателей.

Трамп отказывается признать поражение. Накануне он заявил, что Байден зайдет в Белый дом только если докажет подлинность голосов.