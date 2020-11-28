Зеленський закликає запалити свічку в пам'ять про мільйони жертв Голодомору

Президент Володимир Зеленський закликав українців запалити свічку в пам'ять про жертв голодоморів в Україні о 16-й годині суботи.

Джерело: звернення Зеленського до народу

Дослівно: "Сьогодні всі ми о 16-й годині за київським часом приєднаємось до загальнонаціональної хвилини мовчання та запалимо у своїх вікнах свічку пам’яті. Нехай ці свічки зігріють своїм теплом душі загиблих".

Деталі: Зеленський нагадав, що в останню суботу листопада в Україні відзначають День пам’яті жертв голодоморів.

Дослівно: "Наслідком Голодомору, що визнаний геноцидом проти нашого народу з боку тоталітарного сталінського режиму, стали мільйони жертв серед українців. Це втрати, зіставні з тими, яких зазнала Україна у Другій світовій війні.

Як можна прагнути знищити цілий народ? Чому й за що? Ми ніколи не зможемо цього зрозуміти. Ми ніколи не зможемо цього забути. Ми ніколи не зможемо цього пробачити".

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