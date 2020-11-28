Зеленский призывает зажечь свечу в память о миллионах жертв Голодомора

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев зажечь свечу в память о жертвах голодоморов в Украине в 16 часов субботы.

Источник: обращение Зеленского к народу

Дословно: "Сегодня все мы в 16 часов по киевскому времени присоединимся к общенациональной минуте молчания и зажжем в своих окнах свечу памяти. Пусть эти свечи согреют своим теплом души погибших".

Детали: Зеленский напомнил, что в последнюю субботу ноября в Украине отмечают День памяти жертв голодоморов.

Дословно: "Следствием Голодомора, который признан геноцидом против нашего народа со стороны тоталитарного сталинского режима, стали миллионы жертв среди украинцев. Это потери, сопоставимые с теми, которые понесла Украина во Второй мировой войне.

Как можно стремиться уничтожить целый народ? Почему и за что? Мы никогда не сможем понять. Мы никогда не сможем этого забыть. Мы никогда не сможем этого простить".

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Исповедь палача