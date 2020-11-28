Нардепи заплуталися, чи обговорювали питання локдауна

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що питання можливого локдауна на нараді керівництва парламенту, уряду і лідерів фракцій у суботу не обговорювалося, а за словами нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка, це питання "обговорювали, навіть графіки бачили".

Джерело: Арахамія у коментарі журналістам, повідомляє "Інтерфакс-Україна", Железняк у Telegram

Дослівно Арахамія: "Питання про локдаун взагалі не обговорювали".

Деталі: За словами Арахамії, наступного тижня Верховна Рада має намір заслухати доповідь міністра охорони здоров'я Максима Степанова про ефективність "карантину вихідного дня", щоб при необхідності скорегувати це рішення.

Водночас нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк стверджує, що на зустрічі питання локдауна обговорювали, і "тут без варіантів".

Дослівно Железняк: "По локдауну. Обговорювали, навіть графіки бачили. Є базовий сценарій, але все залежить від цифри хворих. Питання чутливе, тому конкретні дати нехай озвучать у Кабміні. Але виглядає так, що тут без варіантів".

Деталі: Железняк зазначив, що, можливо, у грудні будуть додані пленарні дні Верховної Ради. Як один із варіантів, можуть бути 2-3 пленарні тижні поспіль.

Однак, за його словами, проблема в тому, що хворіють не тільки багато депутатів, а й більше 50-ти співробітників апарату Ради.