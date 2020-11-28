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Нардепы запутались, обсуждали ли вопрос локдауна

Суббота, 28 ноября 2020, 13:45
Нардепы запутались, обсуждали ли вопрос локдауна
Ярослав Железняк, Facebook

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что вопрос возможного локдауна на совещании руководства парламента, правительства и лидеров фракций в субботу не обсуждался, а по словам нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка, этот вопрос "обсуждали, даже графики видели".

Источник: Арахамия в комментарии журналистам, сообщает "Интерфакс-Украина", Железняк в Telegram

Дословно Арахамия: "Вопрос о локдауне вообще не обсуждали".

Детали: По словам Арахамии, на следующей неделе Верховная Рада намерена заслушать доклад министра здравоохранения Максима Степанова об эффективности "карантина выходного дня", чтобы при необходимости скорректировать это решение.

В то же время, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк утверждает, что на встрече вопрос локдауна обсуждали, и "тут без вариантов".

Дословно Железняк: "По локдауну. Обсуждали, даже графики видели. Есть базовый сценарий, но все зависит от цифры заболевших. Вопрос чувствительный, поэтому конкретные даты пусть озвучат в Кабмине. Но выглядит так, что тут без вариантов".

Детали: Железняк отметил, что, возможно, в декабре будут добавлены пленарные дни Верховной Рады. Как один из вариантов, могут быть 2-3 пленарные недели подряд.

Однако, по его словам, проблема в том, что болеют не только много депутатов, но и более 50-ти сотрудников аппарата Рады.

Темы: карантинВерховная РадаСлуга народаГолос
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