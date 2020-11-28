Закон про підтримку бізнесу має набути чинності до 9 грудня – Арахамія

Законопроєкт про підтримку малого і середнього бізнесу, що передбачає компенсацію для найманих працівників, має бути чинності до 9 грудня.

Джерело: глава фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія у коментарі журналістам у суботу після спільної наради керівництва парламенту, уряду і лідерів фракцій, передає "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Питання про локдаун взагалі не обговорювали, а обговорювали питання про прийняття законопроєктів про підтримку малого і середнього бізнесу.

Дуже стислі терміни для того, щоб цей законопроєкт був уже підписаний і набув чинності до 9 грудня, тому що є десь два мільйони людей, найманих працівників, за підрахунками уряду, які можуть отримати цю компенсацію до 8 тис. грн на людину".

Деталі: Він підкреслив, що велика частина наради була присвячена цьому питанню, тому що необхідно продумати, "яким чином пройти всі ці бюрократичні узгодження, щоб витримати ці терміни".

Арахамія також повідомив, що консультації щодо державного бюджету на 2021 рік почнуться наступного тижня.

Пряма мова: "Наступного тижня починаються консультації. І думаю, десь наступного тижня вийдемо на голосування".

Разом з тим на питання, коли питання про розгляд держбюджету може з'явитися в порядку денному Верховної Ради, політик сказав, що "до п'ятниці навіть може з'явитися".

Деталі: За словами Арахамії, всі парламентські фракції підтримують прийняття урядового законопроєкту про процедуру звільнення директора Національного антикорупційного бюро.

Пряма мова: "По НАБУ є повне узгодження, тобто всі фракції висловилися про підтримку цього законопроєкту".