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Закон о поддержке бизнеса должен вступить в силу до 9 декабря – Арахамия

Суббота, 28 ноября 2020, 14:15
Закон о поддержке бизнеса должен вступить в силу до 9 декабря – Арахамия

Законопроект о поддержке малого и среднего бизнеса, предусматривающий компенсацию для наемных работников, должен вступить в силу до 9 декабря.

Источник: глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии журналистам в субботу после совместного совещания руководства парламента, правительства и лидеров фракций, передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Вопрос о локдауне вообще не обсуждали, а обсуждали вопрос о принятии законопроектов о поддержке малого и среднего бизнеса.

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Очень сжатые сроки для того, чтобы этот законопроект был уже подписан и вступил в силу до 9 декабря, потому что есть где-то два миллиона людей, наемных работников, по подсчётам правительства, которые могут получить эту компенсацию до 8 тыс. грн на человека".

Детали: Он подчеркнул, что большая часть совещания была посвящена этому вопросу, потому что необходимо продумать, "каким образом пройти все эти бюрократические согласования, чтобы выдержать эти сроки".

Арахамия также сообщил, что консультации касательно государственного бюджета на 2021 год начнутся на следующей неделе.

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Прямая речь: "На следующей неделе начинаются консультации. И думаю, где-то на следующей неделе выйдем на голосование".

Вместе с тем на вопрос, когда вопрос о рассмотрении госбюджета может появиться в повестке дня Верховной Рады, политик сказал, что "до пятницы даже может появиться".

Детали: По словам Арахамии, все парламентские фракции поддерживают принятие правительственного законопроекта о процедуре увольнения директора Национального антикоррупционного бюро Украины.

Прямая речь: "По НАБУ есть полное согласование, то есть все фракции выразились о поддержке этого законопроекта".

Темы: Арахамия Верховная Рада
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