Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Євросоюз назвав злочином вбивство "батька" ядерної програми Ірану

Субота, 28 листопада 2020, 14:29
Євросоюз назвав злочином вбивство батька ядерної програми Ірану

Євросоюз назвав злочинним актом убивство провідного ученого-ядерника Ірану Мохсена Фахрізаде та закликав сторони уникати подальшої ескалації. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві речника ЄС і закордонних справ і політики безпеки, оприлюдненій в суботу.

"27 листопада 2020 року в іранському Абсарді в результаті серії насильницьких нападів були вбиті іранський урядовий посадовець і кілька цивільних осіб. Це злочинне діяння, яке суперечить принципу поваги прав людини, за який виступає ЄС", - сказано у заяві.

"В цей нестабільний час для всіх сторін як ніколи важливо зберігати спокій і проявляти максимальну стриманість, щоб уникнути ескалації, яка не є ні у чиїх інтересах", - додали у ЄС.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель висловив співчуття членам сімей загиблих та побажав якнайшвидшого одужання всім іншим особам, які могли бути поранені.

Верховний лідер Ірану пообіцяв у суботу помститися за вбивство Фахрізаде,  який, як вважають уряди Заходу та Ізраїлю, був архітектором таємної іранської програми з виробництва зброї.

Президент Ірану негайно звинуватив у вбивстві Ізраїль. Ізраїль відмовився коментувати вбивство Фахрізаде.

Білий дім, Пентагон, Державний департамент США та ЦРУ також відмовились коментувати це вбивство, як і перехідна команда обраного президента Джо Байдена. 

Теми: ЄСІран
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Усі новини...
ЄС
В ЄС попереджають, що РФ хоче створити нові залежності за допомогою дешевого зерна
США вперше дозволили продаж ізраїльської "Пращі Давида": її отримає член ЄС і НАТО
Головний дипломат ЄС про останні атаки Росії: Загроза для продовольчої безпеки
Останні новини
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
09:40
Нацбанк оштрафував одразу 11 фінансових компаній
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
08:56
За добу по Запорізькій області РФ завдала понад 80 ударів, є руйнування – ОВА
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
Усі новини...
Реклама: