Євросоюз назвав злочином вбивство "батька" ядерної програми Ірану

Євросоюз назвав злочинним актом убивство провідного ученого-ядерника Ірану Мохсена Фахрізаде та закликав сторони уникати подальшої ескалації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві речника ЄС і закордонних справ і політики безпеки, оприлюдненій в суботу.

"27 листопада 2020 року в іранському Абсарді в результаті серії насильницьких нападів були вбиті іранський урядовий посадовець і кілька цивільних осіб. Це злочинне діяння, яке суперечить принципу поваги прав людини, за який виступає ЄС", - сказано у заяві.

"В цей нестабільний час для всіх сторін як ніколи важливо зберігати спокій і проявляти максимальну стриманість, щоб уникнути ескалації, яка не є ні у чиїх інтересах", - додали у ЄС.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель висловив співчуття членам сімей загиблих та побажав якнайшвидшого одужання всім іншим особам, які могли бути поранені.

Верховний лідер Ірану пообіцяв у суботу помститися за вбивство Фахрізаде, який, як вважають уряди Заходу та Ізраїлю, був архітектором таємної іранської програми з виробництва зброї.

Президент Ірану негайно звинуватив у вбивстві Ізраїль. Ізраїль відмовився коментувати вбивство Фахрізаде.

Білий дім, Пентагон, Державний департамент США та ЦРУ також відмовились коментувати це вбивство, як і перехідна команда обраного президента Джо Байдена.