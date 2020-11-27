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Поблизу Тегерана в перестрілці вбили "батька" ядерної програми Ірану

П'ятниця, 27 листопада 2020, 17:55
Поблизу Тегерана в перестрілці вбили батька ядерної програми Ірану

Провідного ученого-ядерника Ірану Мохсена Фахрізаде-Махаваді убили у п'ятницю поблизу Тегерану.

Джерела: CNN з посиланням на державні Тегерану, TimesofIsrael

Деталі: Фахрізаде очолював дослідницький центр нових технологій і його вважали одним із натхненників ядерної програми Ірану.

В уряді Ірану розповіли, що "озброєні терористичні елементи" напали на машину, в якій був Фахрізаде. Під час збройної сутички між його охоронцями і нападниками він отримав серйозні поранення, після чого його доставили до лікарні.

Від отриманих поранень він помер у лікарні.

Іранські інформаційні агентства заявляють, що "терористи підірвали автомобіль, перш ніж стріляти в машину Фахрізаде".

МЗС Ізраїлю заявив, що за цим убивством стоїть Ізраїль.

Передісторія:

  • Раніше 3 січня 2020 року під час повітряного обстрілу Сполученими Штатами автомобіля у аеропорту Багдада за наказом Дональда Трампа було вбито командувача іранських сил "Кудс" Кассема Сулеймані та командувача іракських шиїтів Абу Махді аль-Мухандіса.
  • 31 грудня сталася спроба нападу на посольство США в Іраку. 
  • 8 травня 2019 року іранський уряд оголосив, що припиняє дотримуватися частини обмежень щодо своєї ядерної програми, і пригрозив посилити ядерну діяльність, якщо країни-учасниці ядерної угоди не захистять Тегеран від санкцій США.
  • 5 січня 2020 року Іран заявив, що більше не буде дотримуватися жодного з положень ядерної угоди 2015 року.

Теми: Іранядерна зброя
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