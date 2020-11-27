Поблизу Тегерана в перестрілці вбили "батька" ядерної програми Ірану
П'ятниця, 27 листопада 2020, 18:55
Провідного ученого-ядерника Ірану Мохсена Фахрізаде-Махаваді убили у п'ятницю поблизу Тегерану.
Джерела: CNN з посиланням на державні Тегерану, TimesofIsrael
Деталі: Фахрізаде очолював дослідницький центр нових технологій і його вважали одним із натхненників ядерної програми Ірану.
В уряді Ірану розповіли, що "озброєні терористичні елементи" напали на машину, в якій був Фахрізаде. Під час збройної сутички між його охоронцями і нападниками він отримав серйозні поранення, після чого його доставили до лікарні.
Від отриманих поранень він помер у лікарні.
Іранські інформаційні агентства заявляють, що "терористи підірвали автомобіль, перш ніж стріляти в машину Фахрізаде".
МЗС Ізраїлю заявив, що за цим убивством стоїть Ізраїль.
Передісторія:
- Раніше 3 січня 2020 року під час повітряного обстрілу Сполученими Штатами автомобіля у аеропорту Багдада за наказом Дональда Трампа було вбито командувача іранських сил "Кудс" Кассема Сулеймані та командувача іракських шиїтів Абу Махді аль-Мухандіса.
- 31 грудня сталася спроба нападу на посольство США в Іраку.
- 8 травня 2019 року іранський уряд оголосив, що припиняє дотримуватися частини обмежень щодо своєї ядерної програми, і пригрозив посилити ядерну діяльність, якщо країни-учасниці ядерної угоди не захистять Тегеран від санкцій США.
- 5 січня 2020 року Іран заявив, що більше не буде дотримуватися жодного з положень ядерної угоди 2015 року.