Поблизу Тегерана в перестрілці вбили "батька" ядерної програми Ірану

Провідного ученого-ядерника Ірану Мохсена Фахрізаде-Махаваді убили у п'ятницю поблизу Тегерану.

Джерела: CNN з посиланням на державні Тегерану, TimesofIsrael

Деталі: Фахрізаде очолював дослідницький центр нових технологій і його вважали одним із натхненників ядерної програми Ірану.

В уряді Ірану розповіли, що "озброєні терористичні елементи" напали на машину, в якій був Фахрізаде. Під час збройної сутички між його охоронцями і нападниками він отримав серйозні поранення, після чого його доставили до лікарні.

Від отриманих поранень він помер у лікарні.

Іранські інформаційні агентства заявляють, що "терористи підірвали автомобіль, перш ніж стріляти в машину Фахрізаде".

МЗС Ізраїлю заявив, що за цим убивством стоїть Ізраїль.

Передісторія: