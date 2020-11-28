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Нацкорпус поставив хрести під посольством РФ: "Вбивали тоді, вбивають зараз"

Субота, 28 листопада 2020, 15:43
фото Нацкорпусу

"Національний Корпус" провів акцію біля посольства Російської Федерації у Києві в День пам’яті жертв Голодомору.

Джерело: Нацкорпус

 
всі фото з сайту Нацкорпусу

Деталі: Як зазначили в партії, метою акції було нагадати про те, що відповідальною за геноцид мільйонів українців є Росія як правонаступниця СРСР, що продовжує агресію щодо України.

Учасники акції розтягнули під стінами амбасади РФ банери з написами: "Пам’ятаємо, хто наші вороги", "Вбивали тоді. Вбивають зараз".

Також вони встановили під стінами посольства РФ 33 хрести та лампадки в пам’ять про важкий 1933 рік і символ того, що Росія залишає після себе лише смерть і розруху.

 
 

Наприкінці заходу учасники запалили фаєри.

Українська правда
Теми: націоналістиакціїголодоморРосія


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