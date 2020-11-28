Нацкорпус поставил кресты под посольством РФ: "Убивали тогда, убивают сейчас"

Национальный Корпус провел акцию у посольства Российской Федерации в Киеве в День памяти жертв Голодомора.

Источник: Нацкорпус

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Детали: Как отметили в партии, целью акции было напомнить о том, что ответственной за геноцид миллионов украинцев является Россия как правопреемница СССР, которая продолжает агрессию в отношении Украины.

Участники акции растянули под стенами посольства РФ баннеры с надписями: "Помним, кто наши враги", "Убивали тогда. Убивают сейчас".

Также они установили под стенами посольства РФ 33 креста и лампады в память о тяжелом 1933-м и как символ того, что Россия оставляет после себя лишь смерть и разруху.

В конце мероприятия участники зажгли файеры.