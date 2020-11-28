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У Росії шукають альтернативу YouTube

Субота, 28 листопада 2020, 17:22

Роскомнадзор звернувся до російських розробників і компаній з пропозицією створити для російських інформаційних сайтів внутрішні відеохостинги через "цензуру" в YouTube.

Джерело: повідомлення російського відомства

Дослівно: "Звертаємо увагу російських ЗМІ на необхідність ведення інформаційних каналів на вітчизняних відеохостингах. Просимо провідні інтернет-компанії країни допомогти нашим ЗМІ в їх створенні та популяризації".

Деталі: З такою пропозицією Роскомнадзор виступив після того, як адміністрація YouTube заблокувала канали російського пропагандистського ресурсу ANNA News.

Роскомнадзор вже направив лист до Google (володіє YouTube) з вимогою відновити доступ до каналів ANNA News. У тексті листа російське відомство звинувачує YouTube в цензурі і називає правила відеохостингу "порушенням ключових принципів вільного поширення інформації".

Українська правда
Теми: інтернетРосіяцензура


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