У Росії шукають альтернативу YouTube

Роскомнадзор звернувся до російських розробників і компаній з пропозицією створити для російських інформаційних сайтів внутрішні відеохостинги через "цензуру" в YouTube.

Джерело: повідомлення російського відомства

Дослівно: "Звертаємо увагу російських ЗМІ на необхідність ведення інформаційних каналів на вітчизняних відеохостингах. Просимо провідні інтернет-компанії країни допомогти нашим ЗМІ в їх створенні та популяризації".

Деталі: З такою пропозицією Роскомнадзор виступив після того, як адміністрація YouTube заблокувала канали російського пропагандистського ресурсу ANNA News.

Роскомнадзор вже направив лист до Google (володіє YouTube) з вимогою відновити доступ до каналів ANNA News. У тексті листа російське відомство звинувачує YouTube в цензурі і називає правила відеохостингу "порушенням ключових принципів вільного поширення інформації".