Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В России ищут альтернативу YouTube

Суббота, 28 ноября 2020, 17:22

Роскомнадзор обратился к российским разработчикам и компаниям с предложением создать для российских информационных сайтов внутренние видеохостинги из-за "цензуры" в YouTube.

Источник: сообщение российского ведомства

Дословно: "Обращаем внимание российских СМИ на необходимость ведения информационных каналов на отечественных видеохостингах. Просим ведущие интернет-компании страны помочь нашим СМИ в их создании и популяризации".

Детали: С таким предложением Роскомнадзор выступил после того, как администрация YouTube заблокировала каналы российского пропагандистского ресурса ANNA News.

Роскомнадзор уже направил письмо в Google (владеет YouTube) с требованием возобновить доступ к каналам ANNA News. В тексте письма российское ведомство обвиняет YouTube в цензуре и называет правила видеохостинга "нарушением ключевых принципов свободного распространения информации".

Украинская правда
Темы: интернетРосcияцензура


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоНацкорпус поставил кресты под посольством РФ: "Убивали тогда, убивают сейчас"

фото, дополненоВ Харькове на рынке "Барабашово" сгорел 21 павильон

Тихановская: По закону Крым – украинский, но имеем то, что имеем

Начал работу благотворительный фонд имени Павла Шеремета

В Киеве очередной коронавирусный антирекорд – более 1700 больных

Новых случаев коронавируса в Украине стало еще больше

Все новости...
интернет
Украинцев предупредили о новом виде мошенничества в Телеграмм
Стали известны победители первого хакатона по развитию онлайн-кинотеатров
Стоимость Bitcoin впервые за 3 года достигла 19 тысяч долларов
Последние новости
17:22
В России ищут альтернативу YouTube
16:59
Трюдо о Голодоморе: Сталин хотел стереть идентичность украинцев, но они выстояли
16:32
документВерховный суд отказал Семенченко в возвращении офицерского звания
16:08
1+1 media, ДТЭК, АТБ и другие: крупные компании подписали декларацию "Бизнес без барьеров"
15:51
Кулеба призвал бороться за признание Голодомора геноцидом в мире
15:43
фотоНацкорпус поставил кресты под посольством РФ: "Убивали тогда, убивают сейчас"
15:29
Евросоюз назвал преступлением убийство "отца" ядерной программы Ирана
15:15
Закон о поддержке бизнеса должен вступить в силу до 9 декабря – Арахамия
15:02
Бельгия ослабит коронавирусные ограничения накануне Рождества
14:49
Бюджет, законы про ФЛП и поддержку бизнеса: нардеп рассказал о встрече депутатов и правительства
Все новости...