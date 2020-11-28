В России ищут альтернативу YouTube

Роскомнадзор обратился к российским разработчикам и компаниям с предложением создать для российских информационных сайтов внутренние видеохостинги из-за "цензуры" в YouTube.

Источник: сообщение российского ведомства

Дословно: "Обращаем внимание российских СМИ на необходимость ведения информационных каналов на отечественных видеохостингах. Просим ведущие интернет-компании страны помочь нашим СМИ в их создании и популяризации".

Детали: С таким предложением Роскомнадзор выступил после того, как администрация YouTube заблокировала каналы российского пропагандистского ресурса ANNA News.

Роскомнадзор уже направил письмо в Google (владеет YouTube) с требованием возобновить доступ к каналам ANNA News. В тексте письма российское ведомство обвиняет YouTube в цензуре и называет правила видеохостинга "нарушением ключевых принципов свободного распространения информации".