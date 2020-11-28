Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Динамо" з перевагою у два м'ячі долає "Ворсклу"

Субота, 28 листопада 2020, 17:57
Динамо з перевагою у два м'ячі долає Ворсклу

Київське "Динамо" у матчі 11 туру української Прем'єр-ліги з рахунком 2:0 здолало полтавську "Ворсклу".

Гра пройшла у суботу 28 листопада у Києві на НСК "Олімпійський".

Дати бій "Динамо" третій команді турнірної таблиці не вийшло. Перший тайм гості відбігали без моментів, а у свої ворота отримали три м'ячі, два з яких була зараховані. На 14-й хвилині рахунок у зустрічі був відкритий. Після пасу від Беньяміна Вербича відзначився Віктор Циганков - 1:0.

На 20-й хвилині після класного удару Де Пени був забитий другий гол. Втім суддя після перегляду ВАР скасував це взяття воріт, зафіксував ще раніше офсайд у Вербича. На 36-й хвилині динамівці забивають другий гол. На випередження із захисником зіграв Вербич, який пробив у кут воріт Олександра Ткаченка - 2:0.

Під завершення першого тайму м`яч влучив у руку гравцю "Ворскли" в їхньому штрафному майданчику. Суддя знову звернувся до ВАР, але на 11-метрів не вказав.

Другий тайм знову пройшов за переваги киян. На 56-й хвилині після удару Миколи Шапаренка прекрасний сейв у виконанні Ткаченка. На 66-й хвилині "Ворскла" створила перший і єдиний момент біля воріт "Динамо". Після удару Руслана Степанюка з метрів десяти "Динамо" виручив Георгій Бущан. Міг на 70-й хвилині рахунок стати і 3:0, але після удару Богдана Лєднєва м'яч з кута воріт вибив захисник полтавчан.

На 80-й хвилині воротар "Ворскли" знову демонструє чудову реакцію після удару Циганкова. За три хвилини "Динамо" залишається в меншості. Ілля Забарний в падінні зачепив гравця "Ворскли". Знову був перегляд ВАР після чого рефері і прийняв рішення про вилучення динамівця. Втім, кількісна перевага "Ворскли" не дала команді жодної переваги біля воріт динамівців і рахунок до кінця поєдинку залишився незмінним.

На 90-й хвилині арбітр урівняв склади, показавши пряму червону картку для Кане за небезпечний підкат на Лєднєва.

Микола Аврамчук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: футболспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Усі новини...
футбол
Донецький "Шахтар" отримав нового тренера
Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді
"Шахтар" звільнив тренера, який зробив донеччан чемпіонами
Останні новини
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
09:40
Нацбанк оштрафував одразу 11 фінансових компаній
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
08:56
За добу по Запорізькій області РФ завдала понад 80 ударів, є руйнування – ОВА
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
Усі новини...
Реклама: