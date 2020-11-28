"Динамо" с преимуществом в два мяча побеждает "Ворсклу"

Киевское "Динамо" в матче 11 тура украинской Премьер-лиги со счетом 2:0 обыграло полтавскую "Ворсклу".

Игра прошла в субботу, 28 ноября, в Киеве на НСК "Олимпийский".

Дать бой "Динамо" третьей команде турнирной таблицы не получилось. Первый тайм гости отбегали без моментов, а в свои ворота получили три мяча, два из которых была засчитаны. На 14-й минуте счет во встрече был открыт. После паса от Беньямина Вербича отличился Виктор Цыганков - 1:0.

На 20-й минуте после классного удара Де Пены был забит второй гол. Впрочем, судья после просмотра ВАС отменил это взятие ворот зафиксировав еще раньше офсайд у Вербича. На 36-й минуте динамовцы забивают второй гол. На опережение с защитником сыграл Вербич, который пробил в угол ворот Александра Ткаченко - 2:0.

Под конец первого тайма мяч попал в руку игроку "Ворсклы" в их штрафной. Судья снова обратился к ВАС, но на 11-метров не указал.

Второй тайм снова прошел с преимуществом киевлян. На 56-й минуте после удара Николая Шапаренко прекрасный сейв в исполнении Ткаченко. На 66-й минуте "Ворскла" создала первый и единственный момент у ворот "Динамо". После удара Руслана Степанюка метров с десяти "Динамо" выручил Георгий Бущан. На 70-й минуте счет мог стать и 3:0, но после удара Богдана Леднева мяч из угла ворот выбил защитник полтавчан.

На 80-й минуте вратарь "Ворсклы" снова демонстрирует великолепную реакцию после удара Цыганкова. За три минуты "Динамо" остается в меньшинстве. Илья Забарный в падении задел игрока "Ворсклы". Снова просмотр ВАС после чего рефери и принял решение об изъятии динамовца. Впрочем, численное преимущество "Ворсклы" не дало команде никакого преимущества у ворот динамовцев и счет до конца поединка остался неизменным.

На 90-й минуте арбитр уравнял составы, показав прямую красную карточку для Кане за опасный подкат на Леднева.