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Лідерка Шотландії заявила про право нації на ще один референдум про незалежність

Субота, 28 листопада 2020, 18:35
Лідерка Шотландії заявила про право нації на ще один референдум про незалежність
Фото: The Week

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен заявила в суботу, що шотландці мають право на ще один референдум про незалежність.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство DPA.

Стерджен виступила на відкритті партійної конференції своєї Шотландської національної партії. Вона сподівається, що голосування може бути проведено на початку роботи шотландского парламенту наступного скликання.

"Народ Шотландії має право обрати своє майбутнє", - заявила Стерджен в суботу.

"Незалежність очевидна - і якщо ми покажемо єдність мети, смиренність і наполегливу працю, я ще ніколи не ніколи не була настільки упевненою, що ми доб'ємося її", - сказала Стерджен.

Наступні парламентські вибори в Шотландії повинні відбутися в травні, і очікується, що Шотландська національна партія вестиме активну кампанію за ще один референдум про незалежність.

Нещодавні опитування громадської думки показали, що більшість людей в Шотландії підтримують набуття країною незалежності.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступає проти проведення ще одного референдуму про незалежність Шотландії в найближчому майбутньому. За його словами, шотландці відповіли на питання про свою незалежність ще в 2014 році, а тому це питання має вирішитися не раніше наступного покоління.

На першому референдумі про незалежність Шотландії в 2014 році 55% проголосували проти відділення від Великої Британії.

На думку уряду Шотландії, Brexit докорінно змінив політичну ситуацію, що вимагає проведення нового референдуму про незалежність Шотландії.

Невдоволення британським урядом серед шотландців також посилила нинішня пандемія коронавірусу.

Читайте також: Шотландський удар по Британії: чи отримає Единбург другий шанс на незалежність

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Теми: Велика Британіяреферендум
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