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Лидер Шотландии заявила о праве нации на еще один референдум о независимости

Суббота, 28 ноября 2020, 19:35
Фото: The Week

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила в субботу, что шотландцы имеют право на еще один референдум о независимости.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство DPA.

Стерджен выступила на открытии партийной конференции своей Шотландской национальной партии. Она надеется, что голосование может быть проведено в начале работы шотландского парламента следующего созыва.

"Народ Шотландии вправе выбрать свое будущее", - заявила Стерджен в субботу.

"Независимость очевидна - и если мы покажем единство цели, смирение и упорный труд, я еще никогда не никогда не была настолько уверенной, что мы добьемся ее", - сказала Стерджен.

Следующие парламентские выборы в Шотландии должны состояться в мае, и ожидается, что Шотландская национальная партия будет вести активную кампанию за еще один референдум о независимости.

Последние опросы общественного мнения показали, что большинство людей в Шотландии поддерживают независимость.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступает против проведения еще одного референдума о независимости Шотландии в ближайшем будущем. По его словам, шотландцы ответили на вопрос о своей независимости еще в 2014 году, а потому этот вопрос должен решиться не раньше следующего поколения.

На первом референдуме о независимости Шотландии в 2014 году 55% ​​проголосовали против отделения от Великобритании.

По мнению правительства Шотландии, Brexit коренным образом изменил политическую ситуацию, требующую проведения нового референдума о независимости.

Недовольство британским правительством среди шотландцев также усилила нынешняя эпидемия коронавируса.

Темы: Великобританияреферендум


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