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Будівництво "Північного потоку 2" планують відновити у грудні

Субота, 28 листопада 2020, 18:59
Будівництво Північного потоку 2 планують відновити у грудні

Nord Stream 2 AG планує відновити в найближчі тижні зупинене рік тому будівництво морської магістралі. Поки йдеться про добудову невеликої ділянки у німецьких водах.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Деталі: У проєктній компанії газопроводу повідомили журналістам, що будівництво здійснюватиметься в економічній зоні Німеччини.

Дослівно: "Ми плануємо відновити роботи з трубоукладення з використанням судна з якірним позиціонуванням у виключній економічній зоні Німеччини (ВЕЗ) в цьому році. Ми назвемо конкретне судно, яке буде використано, пізніше. На даному етапі план передбачає укладання відрізка в 2,6 км на кожній з гілок газопроводу".

Додатково: За даними сайту радіостанції NDR, роботи поновляться у суботу, 5 грудня.

Нагадаємо: Роботи з прокладання газопроводу "Північний потік 2" були зупинені близько року тому після того, як США ввели санкції стосовно суден, що працювали над проєктом. Через американські санкції швейцарський підрядник Allseas був змушений зупинити участь у будівництві.

21 листопада поточного року стало відомо, що уряд США розширить санкції у спробі зупинити будівництво спірного газопроводу "Північний потік-2".

При цьому президент Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішингер вважає недоцільним для німецького уряду зупинку будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Теми: газРосіяНімеччинасанкції
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