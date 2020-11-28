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Строительство "Северного потока 2" планируют возобновить в декабре

Суббота, 28 ноября 2020, 18:59
Строительство Северного потока 2 планируют возобновить в декабре

Nord Stream 2 AG планирует возобновить в ближайшие недели остановленное год назад строительство морской магистрали. Пока речь идет о достройке небольшого участка в немецких водах.

Источник: Интерфакс-Украина

Детали: В проектной компании газопровода сообщили журналистам, что строительство будет осуществляться в экономической зоне Германии.

Дословно: "Мы планируем возобновить работы по трубоукладке с использованием судна с якорным позиционированием в исключительной экономической зоне Германии в этом году. Мы назовем конкретное судно, которое будет использовано, позже. На данном этапе план предусматривает завершение отрезка в 2,6 км на каждой из ветвей газопровода".

Дополнительно: По данным сайта радиостанции NDR, работы возобновятся в субботу, 5 декабря.

Напомним: Работы по прокладке газопровода "Северный поток 2" были остановлены около года назад после того, как США ввели санкции в отношении судов, работавших над проектом. Из-за американских санкции швейцарский подрядчик Allseas был вынужден остановить участие в строительстве.

21 ноября текущего года стало известно, что правительство США расширит санкции в попытке остановить строительство спорного газопровода "Северный поток-2".

Темы: газРосcияГерманиясанкции
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