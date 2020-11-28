Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Строительство "Северного потока 2" планируют возобновить в декабре

Суббота, 28 ноября 2020, 19:59

Nord Stream 2 AG планирует возобновить в ближайшие недели остановленное год назад строительство морской магистрали. Пока речь идет о достройке небольшого участка в немецких водах.

Источник: Интерфакс-Украина

Детали: В проектной компании газопровода сообщили журналистам, что строительство будет осуществляться в экономической зоне Германии.

Дословно: "Мы планируем возобновить работы по трубоукладке с использованием судна с якорным позиционированием в исключительной экономической зоне Германии в этом году. Мы назовем конкретное судно, которое будет использовано, позже. На данном этапе план предусматривает завершение отрезка в 2,6 км на каждой из ветвей газопровода".

Дополнительно: По данным сайта радиостанции NDR, работы возобновятся в субботу, 5 декабря.

Напомним: Работы по прокладке газопровода "Северный поток 2" были остановлены около года назад после того, как США ввели санкции в отношении судов, работавших над проектом. Из-за американских санкции швейцарский подрядчик Allseas был вынужден остановить участие в строительстве.

21 ноября текущего года стало известно, что правительство США расширит санкции в попытке остановить строительство спорного газопровода "Северный поток-2".

Темы: газРосcияГерманиясанкции


powered by lun.ua
Главное сегодня

Рада на следующей неделе должна вернуть е-декларирование – Арахамия

Трюдо о Голодоморе: Сталин хотел стереть идентичность украинцев, но они выстояли

фото, дополненоВ Харькове на рынке "Барабашово" сгорел 21 павильон

Тихановская: По закону Крым – украинский, но имеем то, что имеем

Начал работу благотворительный фонд имени Павла Шеремета

В Киеве очередной коронавирусный антирекорд – более 1700 больных

Все новости...
газ
В украинской ГТС заявляют, что не могут быть эффективными без транзита
Регулятор может поднять тарифы на доставку газа
"Нафтогаз" не будет повышать цену на газ для населения в декабре
Последние новости
20:30
РосСМИ: Кремль и ОРДЛО отказали Киеву в обмене пленными
19:59
Строительство "Северного потока 2" планируют возобновить в декабре
19:35
Лидер Шотландии заявила о праве нации на еще один референдум о независимости
19:25
Рада на следующей неделе должна вернуть е-декларирование – Арахамия
18:57
"Динамо" с преимуществом в два мяча побеждает "Ворсклу"
18:39
Авиакомпании в 2021 году получат чистый убыток на 38,7 млрд долларов
18:21
Выборы мэра Черновцов оказалась под угрозой – ЦИК
18:06
$500 млн на бонусы: Amazon будет платить сотрудникам за работу в предрождественский период
17:57
Во Франции после месячного локдауна открылись магазины
17:39
Российские наемники на Донбассе осуществили пять обстрелов
Все новости...